POL-PPWP: E-Bike im Gewerbegebiet geklaut

Kaiserslautern (ots) - Ein Zeuge beobachtete am Montag einen mutmaßlichen Handtaschenraub. Er meldete der Polizei, dass er gegen 11 Uhr mit seinem Pkw auf der Mannheimer Straße in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs war. In Höhe der Mannheimer Straße 115 habe sich eine männliche Person von hinten einer älteren Dame genähert. Der Mann habe ihr die Handtasche weggenommen und das darin befindliche Mobiltelefon ...

