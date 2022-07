Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Falsche Polizeibeamte rufen an

Kaiserslautern (ots)

Erneut kam es in den vergangenen Tagen im Stadtgebiet zu Anrufen falscher Polizisten. Die Betrüger werden immer routinierter und versuchen, sich auf unterschiedlichsten Wegen das Vertrauen ihrer Opfer zu erschleichen. Diesmal berichteten zwei Frauen, dass sie am Mittwoch von einem angeblichen Polizeibeamten angerufen wurden. Dieser stellte sich als Kripobeamter des "Raubdezernats" aus Kaiserslautern vor. Grund des Anrufs sei eine aktuelle Einbruchserie in ihrer Nachbarschaft. Der Anrufer entgegnete den misstrauischen Frauen, wenn sie ihm nicht trauen würden, sollten sie bei der 110 anrufen und ein Kennwort mit dem dortigen Kollegen ausmachen. Dies taten beide und gelangten dadurch an die richtige Polizei. Vermutlich versuchen die Betrüger mit dieser offensiven Vorgehensweise, Personen von der Richtigkeit ihres Anrufs zu überzeugen. Gleichzeitig bauen sie darauf, dass die Angerufenen dann Angst haben, wirklich die 110 anzurufen. Daher nochmal die eindringliche Bitte: Wenn Sie auch einen solchen Anruf erhalten, legen Sie sofort auf und informieren Sie die echte Polizei. Suchen Sie sich die Rufnummer Ihrer örtlichen Polizeidienststelle heraus (https://www.polizei.rlp.de/de/dienststellensuche) und wählen Sie selbst. Benutzen Sie nicht die Rückruftaste Ihres Telefons, Sie könnten sonst wieder bei den Betrügern landen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell