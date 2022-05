Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Vorsicht vor Telefonbetrügern

Kreisweit (ots)

Am Donnerstag (5. Mai) hat ein 21-Jähriger bei der Polizei Olpe Anzeige erstattet, da er mehrfach Anrufe von einer ihm unbekannten Nummer erhielt. Er gab an, dass er im Laufe des Tages immer wieder auf sein Diensthandy angerufen wurde. Er konnte zunächst nicht ans Telefon gehen, rief dann die angezeigte Nummer zurück. Es kam eine Ansage, dass die Nummer nicht vergeben sei. Als er dann einen dieser Anrufe annehmen konnte, meldete sich eine Bandansage auf Englisch. Diese begann folgendermaßen: "This is an call from Europol..." Er wurde dann aufgefordert, für mehr Informationen die "1" zu drücken. Dieser Bitte kam er auch nach. Dann meldete sich eine Unbekannte, die fließend Englisch sprach. Sie fragte ihn nach seiner Personalausweis-Nummer, die er auch weitergab. Da es im Verlauf des Gespräches immer wieder zu sprachlichen Barrieren kam, legte er auf und meldete die Anrufe der Polizei.

Bei der Polizei haben sich in den vergangenen Wochen immer wieder Personen gemeldet und Anzeige erstattet, da sie von Unbekannten mit diesem oder ähnlichen Anliegen, zum Beispiel von Interpol oder englischen Polizeibehörden, kontaktiert wurden. Diese Anrufer sind keine offiziellen Behördenvertreter, sondern Betrüger. Daher weist die Polizei darauf hin:

- Reagieren Sie nicht auf diese Anrufe. Legen Sie auf. Rufen Sie nicht zurück. - Geben Sie keine persönlichen Daten, wie zum Beispiel die Nummer des Personalausweises heraus. - Sollten Sie Opfer dieser Masche geworden sein, erstatten Sie bei der Polizei Anzeige.

Weitere Informationen und Präventionstipps finden Interessierte hier: https://polizei.nrw/artikel/vorsicht-betrug-kein-anruf-von-europol-oder-interpol

