POL-OE: Vorsicht vor dem "falschen Polizeibeamten"

Attendorn (ots) - Ein Ladendiebstahl hat sich am Mittwoch (4. Mai) gegen 20:55 Uhr in einem Supermarkt in der Straße "Auf der Tränke" ereignet. Ein Mitarbeiter gab an, dass er eine Jugendliche dabei beobachtet habe, wie sie mehrere Getränkedosen aus dem Kühlregal nahm und in ihre Handtasche einsteckte. Als er das Mädchen im Kassenbereich ansprach, flüchtete sie. Ihm gelang es jedoch, ihre Handtasche festzuhalten, in ...

