POL-OG: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Offenburg und des Polizeipräsidiums Offenburg Kehl - Ermittlungserfolg nach Überfall auf Wettbüro durch grenzüberschreitende Zusammenarbeit -Update-

Kehl (ots)

Nach einem Überfall auf ein Wettbüro in Kehl und dem damit verbundenen ersten und schnellen Ermittlungserfolg im August vergangenen Jahres (2022) führte die grenzüberschreitende Zusammenarbeit seitens der Justiz und der Polizei jetzt erneut zum Erfolg und zur Ermittlung des noch unbekannten Mittäters sowie dessen Inhaftierung.

Gemeinsam mit der französischen Police National und der Staatsanwaltschaft Offenburg gelang es den Ermittlern der Kriminalpolizei Offenburg, einen 33 Jahre alten Mann aus Straßburg als mutmaßlich zweiten Mittäter aus dem Überfall auf das Wettbüro zu identifizieren. Aufgrund eines durch die Staatsanwaltschaft Offenburg beantragen Europäischen Haftbefehls erfolgte Ende Februar die Festnahme des Mannes in Frankreich, im März schließlich die Auslieferung. Nach der Überstellung in eine deutsche Justizvollzugsanstalt sieht der 33-Jährige nun seinem Strafverfahren entgegen.

Sein 22 Jahre alter Mittäter wurde bereits im Januar 2023 durch das Landgericht Offenburg wegen des Überfalls auf das Wettbüro und eines weiteren auf eine Kehler Tankstelle jeweils wegen tateinheitlich begangener Delikte des besonders schweren Raubes und der besonders schweren räuberischen Erpressung zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren und drei Monaten verurteilt.

Meldung vom Dienstag, 30.08.2022, 15:07 Uhr

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Offenburg und des Polizeipräsidiums Offenburg Kehl - Ermittlungserfolg nach Überfall auf Wettbüro durch grenzüberschreitende Zusammenarbeit

Die Staatsanwaltschaft Offenburg und das Polizeipräsidium Offenburg können nach der Festnahme eines 22-Jährigen infolge eines Raubüberfalls am 17. August 2022 auf eine Tankstelle in der Straßburger Straße einen weiteren Ermittlungserfolg vermelden. Die schnelle grenzübergreifende Zusammenarbeit der Staatsanwaltschaften Offenburg und Straßburg sowie die umfangreichen Ermittlungen der Beamten der Kriminalpolizei Offenburg haben nun zur Identifizierung eines der beiden Verantwortlichen für den Überfall auf ein Wettbüro am 10. August 2022 am Kehler Bahnhofsplatz geführt. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um denselben 22-Jährigen, der sich aktuell wegen des Tankstellenüberfalls in Untersuchungshaft befindet. Nach dem Überfall auf die Tankstelle hatte die Staatsanwaltschaft Offenburg beim zuständigen Ermittlungsrichter einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Beschuldigten in Straßburg erwirkt. Dieser konnte aufgrund der engen Kooperation der Staatsanwaltschaften Offenburg und Straßburg sowie der beteiligten Polizeidienststellen bereits zwei Tage nach der Tat vollstreckt werden. Hierbei konnten in der Wohnung des 22-jährigen Beweismittel sichergestellt werden, die mit dem Überfall auf das Wettbüro in Zusammenhang zu bringen sind. Die Ermittlungen zu dem noch unbekannten Mittäter dauern an.

Meldung vom Freitag, 19.08.2022, 15:34 Uhr

Kehl - Festnahme nach Raub auf Tankstelle - Update

Am Donnerstagnachmittag ist die Haftrichterin des Amtsgerichts Offenburg dem Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg gefolgt und hat gegen den 22-Jährigen mit französischer Staatsangehörigkeit einen Haftbefehl erlassen. Er wurde im Anschluss in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Meldung vom Mittwoch, 17.08.2022 16:06 Uhr

Kehl - Festnahme nach Raub auf Tankstelle

Zu einem schweren Raub kam es in den frühen Mittwochmorgenstunden in der Straßburger Straße. Gegen 5:15 Uhr betrat ein mit einer Maske sowie einer Kapuze vermummter 22-Jähriger eine dortige Tankstelle und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Mitarbeiter auf, die Kasse zu öffnen. Nach Herausnahme des Bargelds forderte der Täter weiteres Geld, weshalb ihm ein verschlossenes Geldbehältnis übergeben wurde. Mutmaßlich mangels einer Möglichkeit, das Behältnis zu öffnen, ergriff er die Flucht. Beim Verlassen der Tankstelle konnte er durch die alarmierten Einsatzkräfte des Polizeireviers Kehl festgenommen werden. Verletzt wurde durch den Überfall niemand. Gegen den Verdächtigen wurde durch die Staatsanwalt Offenburg ein Haftbefehl beim Amtsgericht Offenburg beantragt. Die Vorführung beim Haftrichter ist im Verlauf des Donnerstags geplant.

Ursprungsmeldung vom Donnerstag, 11.08.2022, 13:41 Uhr

Kehl - Ermittlungen nach schwerem Raub auf eine Spielhalle

Nach einem schweren Raub am Mittwochabend auf ein Wettbüro am Kehler Bahnhofsplatz haben die Beamten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 22:30 Uhr betraten zwei bislang Unbekannte die Lokalität und bedrohten unter Vorhalt einer Schusswaffe einen Angestellten. Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen wurden mehrere Schüsse in die Decke abgegeben. Nach der Herausgabe von Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro flüchteten die zwei Männer mit einem Motorrad über die Europabrücke nach Frankreich. Die Tatverdächtigen wurden wie folgt beschrieben:

Tatverdächtiger 1:

22 bis 26 Jahre alt, 155 bis 160 Zentimeter groß, dünn, sportlich, gerötete Augen, komplett schwarz gekleidet, lange Trainingsjacke mit möglichem farbigen Emblem eines Fußballklubs, schwarze Handschuhe, schwarze Sturmhaube, bewaffnet mit schwarzem Revolver.

Tatverdächtiger 2:

190 bis 195 Zentimeter, dick, Bauchansatz, helle Haut, dunkle Augen, schwarz gekleidet, Jacke, mutmaßlich Jogginghose, schwarze Handschuhe, schwarzer Motorradhelm.

Zeugen, die Hinweise zu den verdächtigen Personen liefern können, wenden sich unter der Telefonnummer 0781 21-2820 an die Ermittler der Kriminalpolizei.

