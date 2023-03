POL-OG: Baden-Baden, Sandweier - Einbruch, Zeugen gesucht

Kehl (ots) - Aufgrund einer körperlichen Auseinandersetzung in der Hornisgrindestraße haben die Beamten des Polizeireviers Kehl die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Am Mittwochabend soll es zwischen 5 Personen zu einem Handgemenge gekommen sein. Dabei sollen zwei Männer auf einen 49-Jährigen eingeschlagen haben, der im Anschluss mit schweren Verletzungen in ein Klinikum gebracht wurde. ...

mehr