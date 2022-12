Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wurmlingen/ Lkr. Tuttlingen) Lastwagen mit Gefahrgut drohte zu kippen - Bundesstraße kurzeitig gesperrt

Wurmlingen (ots)

Am Mittwochabend, gegen 21 Uhr, ist ein mit Propan beladener Lastwagen auf dem Parkplatz zwischen den Abfahrten Wurmlingen und Seitingen auf der Bundesstraße 523 in Schräglage gekommen. Der 49-jährige Lastwagenfahrer fuhr auf den Parkplatz und geriet mit den rechten Rädern auf unbefestigten Boden. Hierbei sank der Mann tief mit den Rädern in den Boden ein, kam in Schräglage und drohte zu kippen. Der Abschleppdienst rückte mit einem Schwerlastabschleppfahrtzeug an und konnte den Lastwagen herausziehen, ohne dass dieser umkippte. Während der gesamten Bergung des Lastwagens musste die Bundesstraße im Bereich des Parkplatzes vollständig von der Polizei gesperrt werden. Zu einem Austritt der Ladung kam es nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell