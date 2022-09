Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Tageswohnungseinbruch in der Bauernschaft Loburg - Wer kann Hinweise geben?

Warendorf (ots)

Zu einem Tageswohnungseinbruch kam es am heutigen Montag (19.09.2022) Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von 10.00 Uhr bis 14.40 Uhr Zutritt zu einem Gehöft in der Bauernschaft Loburg in Ostbevern.

Nach ersten Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass der oder die Täter mit einem Fahrzeug angereist sind und den Tatort in Richtung K 54 verlassen haben.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tätern geben können, sich bei der Polizeiwache Warendorf, Telefon 02581-941000 oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

