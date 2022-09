POL-WAF: Warendorf. Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

Warendorf (ots) - Zwei unbekannte Männer haben in der Nacht auf Samstag (17.09.2022, 07.45 Uhr) einen Audi Q5 via Carjacking in Ennigerloh gestohlen. Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Straße Zum Dannehof. Hier stahlen sie zunächst den Schlüssel des Autos und anschließend auch das gesamte Fahrzeug, das vor dem Haus stand. Anschließend versuchten die Täter auch ...

