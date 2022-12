Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Fußgängerin bei Unfall leicht verletzt (21.12.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Am Mittwoch ist es gegen 16.30 Uhr zu einem Unfall an der Einmündung der Kreuzstraße zur Arminstraße gekommen. Eine 25-jährige Mercedes C 300-Fahrerin hielt zunächst an der Einmündung an, um bevorrechtigten Fahrzeugen auf der Arminstraße Vorfahrt zu gewähren. Beim Wiederanfahren stieß sie gegen eine 62-jährige Fußgängerin, die in diesem Moment vor ihrem Auto die Straße überqueren wollte. Die Passantin kam zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu, die sie in einem Krankenhaus behandeln lassen musste. Am Auto der 25-Jährigen entstand kein Schaden.

