Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeugen zum Verkehrsunfall gesucht

Celle (ots)

Meißendorf - Zwischen dem Nachmittag des 21.10.22 und der Mittagszeit des 22.10.22 ist es in der Straße Kapellenweg in Meißendorf zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Der graue PKW der Geschädigten ist gegenüber dem Gelände des Schützenplatz auf dem Grünstreifen abgestellt gewesen. Da beim Schützenhaus eine Veranstaltung stattgefunden hat, erhofft sich die Polizei Zeugenhinweise. Wer etwas zu einem möglichen Verkehrsunfallverursacher angeben kann, wendet sich bitte an die Polizei in Wietze unter 05146/986230

