Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autos streifen sich im Begegnungsverkehr

Polizei sucht Zeugen (21.12.2022)

Donaueschingen (ots)

Zu einem Unfall gekommen ist es am Mittwochabend gegen 21 Uhr auf der Kreisstraße 5740 zwischen Donaueschingen und Bräunlingen. Eine in Richtung Bräunlingen fahrende 64-jährige Merecedes ML 350-Fahrerin streifte einen entgegenkommenden VW Golf einer 22-Jährigen, wodurch an beiden Autos jeweils Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro entstand. Beide Fahrerinnen behaupteten gegenüber der Polizei, jeweils auf ihrer Fahrspur gefahren zu sein. Zur Klärung des Unfallhergangs sucht die Polizei Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0771 83783-0 bei der Polizei in Donaueschingen zu melden.

