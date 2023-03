Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, Rauental - Wohnungseinbruch, Hinweise erbeten

Rastatt, Rauental (ots)

Ein noch unbekannter Einbrecher gelangte am Mittwoch in der Zeit zwischen 17:10 Uhr und 20:45 Uhr durch Aufbrechen eines Küchenfensters in ein Einfamilienhaus in der Sternfeldstraße. Im Inneren wurden verschiedene Räume durchsucht sowie eine verschlossene Tür eingetreten. Ob ein Diebstahlschaden entstand, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Nach einer erfolgten Spurensicherung durch Kriminaltechniker haben die Beamten des Polizeireviers Gaggenau die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 entgegen.

/ph

