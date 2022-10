POL-BI: Täter stellen sich nach Öffentlichkeitsfahndung

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Quelle - Ermittler des Verkehrskommissariat 1 suchen den Fahrer eines Pkw, der am Mittwochmorgen, 26.10.2022, in einen Autounfall auf dem Ostwestfalendamm involviert war. Eine 47-jährige Bielefelderin fuhr gegen 07:40 Uhr mit ihrem 3er BMW auf dem linken Fahrstreifen des Ostwestfalendamms in Richtung Brackwede. Vor ihr bremste ein Fahrer plötzlich stark ab und wechselte in einem Zug ...

mehr