Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - Stadtgebiet

Hehler nach Fahrraddiebstahl festgenommen

Lübeck (ots)

Am Samstag (25.02.2023) konnten nach anonymen Hinweisen im Lübecker Stadtgebiet nacheinander zwei Hehler festgenommen werden. Sie boten gestohlene Fahrräder zum Kauf an. Insgesamt wurden sechs Fahrräder und diverses Fahrradzubehör sichergestellt. Die Tatverdächtigen wurden nach erkennungsdienstlicher Behandlung wieder entlassen.

Am Abend des 24. Februars (Freitag) ging auf dem 1. Polizeirevier in Lübeck ein anonymer Hinweis auf hehlende Fahrraddiebe ein. Im weiteren Verlauf konnte ein Beamter des Revieres telefonischen Kontakt zu einem 60-jährigen Lübecker herstellen, der angeblich Fahrräder verkaufen würde. Schnell wurde für den nächsten Tag ein Besichtigungstermin vereinbart.

Der Polizist und ein Kollege begaben sich nun in zivil getarnt am Samstag (25.02.) gegen 19:00 Uhr in die Geniner Straße. Dort kam der Verkäufer auf einem E-Bike angeradelt und zeigte in einem Fahrradschuppen zwei weitere E-Bikes vor. Gutgläubig erzählte der Mann, dass die Räder geklaut seien und man vorsichtig sein solle. Jetzt war es an der Zeit, dass die Polizisten sich zu erkennen gaben. Zusätzlich kam eine weitere uniformierte Streifenwagenbesatzung hinzu.

Die drei E-Bikes und ein weiteres, nicht elektrisiertes Fahrrad wurden ebenso, wie die bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung gefundenen diversen Zubehörteile aus dem Zweiradbereich, sichergestellt. Der Hehler wurde vorläufig festgenommen. Während der polizeilichen Maßnahmen konnten Hinweise auf einen weiteren Täter, einen 48-jährigen Lübecker, erlangt werden, der ebenfalls gestohlene Fahrräder zum Verkauf anbieten solle.

Die zivilen Beamten entschlossen sich zum gleichen Vorgehen und konnten sofort einen Besichtigungstermin im Bereich der Untertrave mit dem vermeintlichen Verkäufer ausmachen. Zwei an einem Fahrradständer nähe der Drehbrücke abgestellte Drahtesel standen nun zur Auswahl. Laut Angaben des 48-Jährigen wären beide geklaut und man sollte aufpassen, dass man nicht von der Polizei kontrolliert werde. Doch genau das passierte gerade - nur anders herum.

Der Lübecker zeigte sich fortan nicht mehr so gesprächsfreudig und wurde ebenfalls vorläufig festgenommen. Die Räder stellten die Beamten sicher. Nach erkennungsdienstlicher Behandlung bei der Kriminalpolizei in Lübeck konnten die beiden 48 und 60 Jahre alten Lübecker aus den Maßnahmen entlassen werden. Gegen Sie wird wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Hehlerei und des Diebstahls ermittelt.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell