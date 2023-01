Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilungen vom 21.01.2023 aus dem Landkreis Sigmaringen

Krauchenwies (ots)

Eisplatte fällt vom Lkw gegen nachfolgendes Fahrzeug

Eine 1qm große Eisplatte löste sich am bereits am vergangenen Montag gegen 09.15 Uhr von der Plane eines Lkw. Der Lkw war auf der B 311 von Rulfingen in Fahrtrichtung Krauchenwies unterwegs. Die Platte prallte gegen die Front eines nachfolgenden Lkw. Hier entstand ein Schaden von ca. 3500 Euro. Der vorausfahrende Lkw fuhr ohne anzuhalten weiter. Die Halterfirma ist jedoch bekannt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sigmaringen (07571/1040) in Verbindung zu setzen.

Meßkirch

Altkleidercontainer brennt beim Feuerwehrhaus

Aus bislang unbekannter Ursache geriet ein Altkleidercontainer beim Feuerwehrhaus Rohrdorf in Brand. Der Brand konnte von der Feuerwehr sehr schnell abgelöscht werden. Durch den Brand wurde auch ein daneben abgestellter Anhänger in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Bad Saulgau

Betrunkene verprügeln sich gegenseitig

Zu einer Schlägerei zwischen zwei stark alkoholisierten Männern kam es am Samstag gegen 01.00 Uhr in einer Wohnung in der Kaiserstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache schlugen die beiden 41- und 34 Jahre alten Männer aufeinander ein, wobei beide leicht im Gesicht verletzt wurden. Die Polizei ermittelt nun wegen wechselseitig begangener Körperverletzung.

Bad Saulgau

Mann täuscht Straftat vor

Von einem Bekannten ausgeraubt worden zu sein, gab ein 43-jähriger Mann gegenüber der Polizei an. Die Tat soll sich schon am vergangenen Donnerstag in Bad Saulgau ereignet haben. Der Bekannte habe ihn geschlagen und ihm anschließend mehrere Hundert Euro weggenommen, so der Anzeigeerstatter. Die weiteren Ermittlungen bei dem angeblichen Täter entlasteten diesen jedoch, insbesondere konnte er auf Grund mehrerer Zeugenaussagen zur Tatzeit gar nicht vor Ort gewesen sein. Der 43jährige räumte schließlich ein, die Geschichte erfunden zu haben. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen Vortäuschen einer Straftat zu.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell