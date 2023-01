Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 21.01.23 aus dem Landkreis Ravensburg.

Ravensburg (ots)

Widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang - Polizei sucht Zeugen

Zu einem Auffahrunfall mit einem leicht verletzten Kind kam es am Freitag gegen 13.30 Uhr auf der B 30 zwischen der AS Ravensburg-Süd und Ravensburg-Nord in Fahrtrichtung Weingarten. Die Fahrerin eines VW Passat gab an, dass ein Lkw Fiat (Transporter) unmittelbar vor ihr vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechselte und sie dabei auf den Lkw auffuhr. Der Fahrer des Lkw seinerseits sagte, er habe schon längere Zeit den linken Fahrstreifen befahren, als der Passat auffuhr. Einen Fehler beim Fahrstreifenwechsel stritt er ab. Es entstand ein Schaden von ca. 7500 Euro. Der Verkehrsdienst Ravensburg (Tel. 0751/8030) bittet Zeugen sich zur Klärung des Unfallherganges zu melden.

