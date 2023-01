Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Traktorfahrer bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Kressbronn am Bodensee / Bodenseekreis (ots)

Schwere Verletzungen hat ein Traktorfahrer bei einem Arbeitsunfall am heutigen Freitag gegen 13.15 Uhr im Bereich der Bundesstraße 31 erlitten. Der 75 Jahre alte Mann legte den bisherigen Erkenntnissen zufolge an seinem Traktor auf einer privaten Fläche einen niedrigen Gang ein und verließ sein Arbeitsgerät kurzzeitig, um an einem angehängten Fass einen Ablauf zu öffnen. Beim Versuch, wieder auf den Traktor aufzusteigen, geriet der Mann aus noch ungeklärter Ursache unter das Gefährt und wurde in der Folge überrollt. Rettungskräfte brachten den Mann zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Während des Rettungseinsatzes und der Unfallaufnahme war die B 31 für rund anderthalb Stunden vollständig gesperrt. Unter anderem war der Traktor von der Unfallfläche neben der Bundesstraße auf die Fahrbahn gerollt, wo er an einer Leitplanke zum Stehen kam.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell