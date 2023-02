Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Innenstadt

Zeugen nach Verkehrsunfall mit verletztem E-Scooter-Fahrer gesucht

Lübeck (ots)

Am Freitagmittag (24.02) ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Straße An der Untertrave, bei dem der 26 Jahre alte Fahrer eines E-Scooters leicht verletzt wurde. Der unfallbeteiligte Transporter entfernte sich vom Unfallort.

Nach jetzigem Stand der Ermittlungen befuhr der 26-jährige E-Scooter-Fahrer die Straße An der Untertrave aus Richtung Hubbrücke kommend in Fahrtrichtung Drehbrücke. An der Kreuzung Engelsgrube - An der Untertrave - Willy-Brandt-Allee ordnete sich der Mann auf dem Fahrstreifen für Rechtsabbieger ein. Der Fahrzeugführer eines blaugrünen Transporters, der sich unmittelbar dahinter aufhielt, beabsichtigte, nach rechts in die Willy-Brandt-Allee abzubiegen und setzte zum Überholen an. Da der 26-Jährige nicht abbog, sondern geradeaus weiter in Richtung Innenstadt fuhr, kam es zum Zusammenstoß beider Unfallbeteiligter. Im Zuge der Kollision stürzte der Zweiradfahrer zu Boden.

Der etwa 40 Jahre alte Transporterfahrer, der eine Brille sowie eine schwarze Jacke getragen haben soll, erkundigte sich in einem kurzen Gespräch zwar noch nach dem Gesundheitszustand des Gestürzten, setzte seine Fahrt anschließend jedoch fort, ohne Angaben zu seiner Identität gemacht oder die Polizei verständigt zu haben.

Im Zuge der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der E-Scooter-Fahrer leicht verletzt wurde.

Zur Aufklärung des genauen Unfallherganges sucht die Polizei Zeugen und bittet insbesondere den Fahrer des blaugrünen Transporters, sich mit dem 1. Polizeirevier unter der Rufnummer 0451-131 6145 oder per E-Mail an ED.Luebeck.PRev01@polizei.landsh.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell