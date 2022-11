Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Streit eskaliert

Am Sonntag prügelten sich in Ulm zwei Männer.

Gegen 5 Uhr gerieten zwei Männer in einer Lokal in der Karlstraße in Streit. Der Streit verlagerte sich nach draußen und mündete in einer körperlichen Auseinandersetzung. Der 30-Jährige bewaffnete sich mit einer Glasscherbe und ging damit auf sein Gegenüber los. Ein 22-Jähriger versuchte zu schlichten und wurde durch die Glasscherbe leicht an der Hand verletzt. Beim Eintreffen der Polizei war nur noch der 30-Jährige vor Ort. Sein Kontrahent hatte das Weite gesucht. Der 30-Jährige verhielt sich gegenüber der Polizei aggressiv und wollte seine Verletzungen nicht behandeln lassen. Das Polizeirevier Ulm-Mitte (Telefon 0731/188-3812) nahm die Ermittlungen auf.

"Hinschauen, helfen, melden" sind die drei Stichworte, mit denen die Polizei dafür wirbt, Verantwortung zu übernehmen. Deshalb bittet die Polizei Zeugen, sich zu melden.

