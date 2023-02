Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Gertrud

Versuchter Einbruch in Tankstelle - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

In der Nacht zum heutigen Montag (27.02.) hat eine Gruppe Unbekannter versucht, in eine Tankstelle in der Schlutuper Straße einzubrechen. Der Einstieg in den Verkaufsraum misslang jedoch. Die Täter entkamen unerkannt. Im Zuge der Ermittlungen sucht die Kriminalpolizei Zeugen.

Nach derzeitigem Sachstand hat sich der Einbruchsversuch gegen 01:45 Uhr ereignet. Anwohner nahmen einen lauten Knall sowie das akustische Signal einer Alarmanlage wahr. Kurze Zeit später verließ eine fünfköpfige Personengruppe fluchtartig das dortige Tankstellengelände.

Die eingesetzten Beamten konnten die mutmaßlichen Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndung nicht mehr antreffen. Offenbar hatten die Unbekannten zuvor versucht, gewaltsam eine Eingangstür zu öffnen.

Die Lübecker Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls. Ersten Erkenntnissen zufolge lief die Gruppe zu Fuß in Richtung Am Kaufhof davon. Zur Aufklärung des Geschehens werden Zeugen gesucht, die sich zwischen 1:30 Uhr und 2:00 Uhr im Bereich der Schlutuper Straße/ Am Kaufhof/ Marliring aufgehalten und verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sachdienliche Hinweise werden unter der zentralen Rufnummer 0451-131 0 oder per E-Mail an K12.Luebeck.BKI@polizei.landsh.de erbeten.

