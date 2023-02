Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein- Bad Schwartau

Umgekippter Kran verursacht Sachschaden

Lübeck (ots)

Am Mittwoch (22.02.) kippte ein Lkw mit Kranausleger in der Hamburger Straße in Bad Schwartau bei der Anlieferung um und verursachte hohen Sachschaden. Der Straße war mehrere Stunden gesperrt. Personen wurden nicht verletzt.

Um 08:50 Uhr sollte eine Palette mit Dachziegeln angeliefert werden. Dazu hatte der 57-jährige Lkw-Fahrer aus Stormarn sein Kranfahrzeug auf dem Gehweg vor der Zieladresse und dem Nachbargrundstück abgestellt.

Als das Kransystem während des Entladevorgangs mit einem Piepton die Belastungsgrenze anzeigte, versuchte der Anlieferer den Kranausleger wieder einzufahren. Doch dazu kam es nicht mehr. Der Lkw kippte um. Hierbei beschädigte er das Nachbarhaus sowie eine Gartenhütte und eine Hecke. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht abschließend beziffert werden.

Für die Bergung des Gefährts musste ein Schwerlastkran anrücken. Die Hamburger Straße war bis 12:00 Uhr zeitweise gesperrt.

Wie es zu dem Vorfall kommen konnte, ist jetzt Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell