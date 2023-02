Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - St. Gertrud

Anhänger mit Graffiti beschmiert - Polizei bittet um Mithilfe

Lübeck (ots)

In der Zeit zwischen dem 07.02. und dem 14.02.2023 wurde der schwarze Verkaufsanhänger eines 58-jährigen Lübeckers, der in der Brandenbaumer Landstraße in Lübeck zum Parken abgestellt war, mit Farbe besprüht und dadurch beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Eigentümer hatte den Anhänger zuletzt am Dienstag, den 07.02.2023, genutzt und danach auf dem dortigen Sandstreifen abgestellt. Als der Geschädigte ihn eine Woche später wieder benutzen wollte, hatte er der Schriftzug entdeckt. So wurde über die gesamte linke Fahrzeugseite der TAG "LUC 23" mit roter und weißer Sprühfarbe gezeichnet. Hinweise auf den oder die Täter konnte der Lübecker nicht geben.

Die Polizeistation Eichholz hat ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitet. Es werden nun Zeugen gesucht, die im Tatzeitraum, 07.02. - 14.02.2023, verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese melden sich bitte unter der Rufnummer 0451-92993930 oder per E-Mail Eichholz.PSt@polizei.landsh.de bei den Ermittlungsbeamten.

