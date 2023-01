Hauptzollamt Berlin

HZA-B: 990.000 Euro Bargeld durch Zoll beschlagnahmt

Knapp eine Million Euro in Bargeld konnten in der letzten Woche durch die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Berlin beschlagnahmt werden. Im Rahmen einer Durchsuchungsmaßnahme wurden in den Wohnräumen eines Beschuldigten 990.000 EUR Bargeld festgestellt. Das Geld befand sich in einer Sporttasche im Kleiderschrank des Kinderzimmers. Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit ermittelt im Auftrag der Staatsanwaltschaft unter anderem gegen den ehemaligen Geschäftsführer wegen des Verdachts des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt.

