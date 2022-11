POL-DN: 84-Jährige erkennt Betrug zu spät

Niederzier (ots) - In Huchem-Stammeln haben Unbekannte am Donnerstag (17.11.2022) einen Fahrkartenautomat aufgebrochen. In dieser Woche gab es bereits mehrere ähnliche Fälle im Bereich Niederzier/Düren, wir berichteten. Vermutlich gegen 10:00 Uhr öffneten der oder die Täter den Automaten mit einem Trennschleifer. Jedoch entfernten sie sich nach ersten Erkenntnissen ohne Beute von der Örtlichkeit. Die Kasse blieb ...

