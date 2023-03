Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Lahr - Schockanruf

Offenburg, Lahr (ots)

Am Donnerstag ist in Offenburg ein Senior dem perfiden Treiben von Schockanrufern zum Opfer gefallen und hat einem bislang unbekannten Abholer Gold und Bargeld ausgehändigt. Der ältere Herr erhielt einen Anruf, dass sein vermeintlicher Sohn einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte und nun eine Kaution fällig sei. Gold und Bargeld im Wert von 30.000 Euro wechselten so den Besitzer.

In Lahr konnte das Vermögen eines Mannes nach der gleichen Vorgehensweise der unbekannten Täter gerettet werden. Der Mann war beriets auf seiner Hausbank und wollte den geforderten fünfstelligen Betrag abheben, als eine aufmerksame Bankmitarbeiterin den Betrug erkannte und die Polizei informierte.

Die Polizei weist darauf hin:

- Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen! - Legen Sie bei derartigen Anrufen sofort auf. - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. - Geben Sie keine persönlichen Daten oder die von Angehörigen heraus! Sprechen Sie am Telefon niemals über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse und geben Sie keine Geheimzahlen, Passwörter oder ähnliches heraus. - Nutzen Sie nicht die Rückruffunktion. - Wenn Sie unsicher sind: Rufen Sie die Polizei unter der 110 (ohne Vorwahl) oder Ihre örtliche Polizeidienststelle an. - Sprechen Sie mit Freunden und Verwandten über das Thema und sensibilisieren Sie Ihr Umfeld für diese Betrugsarten.

