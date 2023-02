Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frau vermisst - Öffentlichkeitsfahndung mit Echtbild

Stuttgart (ots)

Die Polizei sucht mit einem Echtbild nach einer 56 Jahre alten Frau aus Stuttgart. Die 56-Jährige verließ am Montagvormittag (20.02.2023) gegen 10.15 Uhr eine Stuttgarter Klinik. Da die Frau auf Medikamente angewiesen ist, kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet. Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Auffinden der Frau. Die Vermisste ist 56 Jahre alt, 165 Zentimeter groß und schlank. Sie hat lange zum Zopf gebundene Haare und trägt eine helle Strickjacke und geschlossene Schuhe. Auffällig sind ihr gebückter Gang und ein Verband an ihrem rechten Handgelenk. Zeugen, die die Frau gesehen haben oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

Die Fahndung ist unter folgendem Link abrufbar: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/stuttgart-vermisstenfahndung/

