BPOLD FRA: Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main, der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Hauptzollamtes Darmstadt

Frankfurt/Main (ots) - Gleich dreimal klickten am 7. November die Handschellen am Flughafen Frankfurt. Ein 24-Jähriger muss für zwei Monate hinter Gitter. Bundespolizisten stoppten den in Lettland geborenen staatenlosen Mann bei der Ausreisekontrolle nach São Paulo / Brasilien. Das Amtsgericht Osnabrück hatte den Mann bereits im August 2019 wegen unerlaubter ...

mehr