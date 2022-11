BPOLD FRA: Bundespolizei vollstreckt drei Haftbefehle am Flughafen Frankfurt

Frankfurt/Main (ots) - Bundespolizisten verhafteten am 18. Oktober einen 27-jährigen Tschechen am Flughafen Frankfurt. Der Mann war kurz zuvor aus Katowice / Polen gelandet und wollte eigentlich am frühen Abend nach New York / Vereinigte Staaten von Amerika weiterreisen, als die Beamten an der Passkontrolle einen offenen Haftbefehl gegen den Mann feststellten. Das ...

mehr