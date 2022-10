POL-PDMY: Person bei Reparatur eines LKW tödlich verletzt

Kaisersesch (ots) - In der Nacht vom 27. zum 28.10.2022 wurde in der Pommerbachstraße in Kaisersesch ein schwarzer Audi Q7 entwendet. Das Fahrzeug wurde zuvor durch den Eigentümer vor der Garage abgestellt. Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Mayen: telefonisch unter 02651-801-0 oder per E-Mail an kimayen@polizei.rlp.de. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Mayen Pressestelle Telefon: 02651-801-0 ...

