Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Lonnig, Marktstraße (ots)

Wie bei der Polizei Mayen gestern angezeigt wurde, kam es in der Zeit von Dienstag, 25.10.2022, ca. 19:00 Uhr bis Mittwoch, 26.10.2022, ca.09:00 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein in der Marktstraße in Lonning, am rechten Fahrbahnrand parkender Lieferwagen, Opel - Vivaro, wurde von einem bislang unbekannten vorbeifahrenden Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher hinterließ einen Sachschaden in Höhe von ca. 1000.- EUR und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

