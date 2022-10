Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall zwischen Roller und Linienbus

Mayen, Kelberger Straße (ots)

Am Mittwoch, 26.10.2022 gegen 07:45 Uhr, befuhr die unfallbeteiligte Rollerfahrerin die Kelberger Straße aus Richtung Kürrenberg kommend in Richtung Innenstadt Mayen.

In Höhe des Autohauses VW Scherer stand in entgegengesetzter Richtung ein Fahrzeugtransporter beim Abladen. Ein zeitgleich stadtauswärts fahrender weißer Linienbus fuhr an diesem Transporter links vorbei und missachtete den Vorrang des entgegenkommenden 50 ccm Rollers. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, leitete die Fahrerin eine Notbremsung ein, in dessen Folge sie stürzte zu Fall kam. Bei dem Sturz zog sie sich Verletzungen zu.

Wer Angaben zum Linienbus und/oder Unfallgeschehen machen kann, möge sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell