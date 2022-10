Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Polizeiliche Einsatzbilanz 617. Lukasmarkt Mayen

Mayen (ots)

Die Polizei Mayen blickt auf eine einsatzstarke Lukasmarktwoche zurück. Das doch insgesamt recht gute Oktoberwetter und die vergangenen zwei Jahre ohne Lukasmarkt begünstigten in diesem Jahr das Besucheraufkommen. Die Anzahl der Besucher wurde in diesem Jahr durch die Marktleitung der Stadt Mayen auf rund 285 000 Besucher während des gesamten Veranstaltungszeitraumes geschätzt. Die Polizeiinspektion Mayen war mit Unterstützung des Polizeipräsidiums Einsatz Logistik und Technik und Beamtinnen und Beamten benachbarter Dienststellen neben zahlreichen Fußstreifen unter anderem mit dem Sicherheitsmobil auf dem Veranstaltungsgelände auf dem Lukasmarkt präsent, um das Sicherheitsgefühl der Bürger in der Stadt zu steigern. Das Sicherheitsmobil war täglich als mobile Wache und Beratungsstelle auf dem Gelände besetzt; die hier eingesetzten Beamten erfuhren regen Zulauf durch die Marktbesucher. Es wurden zahlreiche Gespräche mit den Marktbesuchern zu verschiedenen Themen geführt. Das direkt am Eingang zum Gelände am "Neutorkreisel" positionierte Sicherheitsmobil diente darüber hinaus als Anlaufpunkt, um Fundsachen abzugeben, "verlorene" Kinder zu melden oder einfach nur nach dem Weg zu fragen. Im Rahmen polizeilicher Maßnahmen wurden in diesem Jahr insgesamt 14 Strafanzeigen wegen verschiedener Körperverletzungsdelikte, deren Ursprung fast immer in übermäßigem Alkoholkonsum lag, 7 Diebstähle und 9 Strafanzeigen wegen verschiedener anderer Delikte aufgenommen; außerdem wurden 11 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und drei Trunkenheitsfahrten registriert. Über alle Veranstaltungstage hinweg traf die Polizei überwiegend fröhliche und friedfertig feiernde Menschen an.

