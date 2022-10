Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sinzig - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Sinzig (ots)

Am Freitag, den 21.10.2022, kam es im Bereich der Lindenstraße zu einem Folgeunfall im Rahmen der polizeilichen Aufnahme eines Verkehrsunfalls. Gegen 19:00 Uhr war die Lindenstraße in Höhe der dortigen ED-Tankstelle in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Der/die Fahrer*in eines dunklen BMW, der zuvor die Lindenstraße aus der Innenstadt kommend in Richtung Tankstelle befuhr, erkannte dies und wendete sein Fahrzeug. Hierzu wurde das Fahrzeug zunächst zurückgesetzt. Dabei übersah der/die Fahrer*in den hinter ihm wartenden Rollerfahrer und fuhr diesem auf. Es entstand Sachschaden am Roller. Der dunkle BMW entfernte sich anschließend umgehend von der Unfallstelle in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder dem Verursacher geben können, sich bei der Polizeiinspektion Remagen zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell