Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Kradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Norden (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Leichtkraftradfahrer kam es am Montag, den 25. Oktober um 15.15 Uhr an der Einmündung Westberger Straße / Sensburger Straße.

Ein 31 jähriger Fahrer eines Piaggiorollers befuhr den Westberger Weg in nördliche Richtung. An der Einmündung Sensburger Straße wollte er nach links abbiegen und kollidierte dabei mit einem von hinten am ihm vorbeifahrenden 16 jährigen Fahrer eines Honda Leichtkraftrades.

Der Honda Fahrer stürzte und verletzte sich dabei leicht. Er wurde in ein naheliegendes Hammer Krankenhaus eingeliefert, welches er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. (av)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell