Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Call-Center-Betrug - Achtung: Aktuelle "Anrufwelle" unter der Legende Falsche Polizeibeamte

Mayen (ots)

Am heutigen Tag kam es im Bereich Mendig bereits zu einer Vielzahl an Anrufen durch Täter, welche sich am Telefon als Polizeibeamte ausgeben und von der Festnahme einer Einbrecherbande berichten. Sie teilen den Geschädigten weiterhin mit, dass dabei schriftliche Aufzeichnungen mit den Daten der Angerufenen aufgefunden worden seien. Die angeblichen Polizeibeamten gingen nun davon aus, dass die Einbrecher diese als nächste Opfer ausgewählt hätten. Sie fordern die Bürger sodann am Telefon auf, ihre Wertsachen vor der Tür zu deponieren, oder einem Boten zur Sicherung zu übergeben.

Es handelt sich dabei um ein bereits bekanntes Phänomen des Call Center Betruges mit der Besonderheit, dass aktuell lediglich bei Anwohnern der Stadt Mendig Anrufe erfolgten. Es ist mit einer Vielzahl weiterer Anrufe(im Bereich der Stadt Mendig)zu rechnen , weshalb die Bevölkerung hiermit sensibilisiert werden soll. Im Falle eines solchen Anrufes, sollte dieser sofort beendet und keinesfalls auf die Forderungen der Täter eingegangen werden.

Es befinden sich bereits vermehrt Polizeikräfte im betroffenen Bereich, welche Kontrollmaßnahmen durchführen. Täterhinweise liegen bisher keine vor.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell