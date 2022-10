Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht mit Verletzten- Wichtige Zeugen gesucht!

Leimbach (ots)

Am Sonntag, den 23.10.2022 gegen 14:33 Uhr, erhielt die Polizeiinspektion Adenau Kenntnis über einen Verkehrsunfall mit verletzten Motorradfahrern auf der B 257 zwischen den Ortslagen Leimbach und Niederadenau. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde bekannt, dass ein derzeit flüchtiger unfallverursachender Pkw-Fahrer (vermutlich BMW) die B 257 von Niederadenau kommend in Richtung Leimbach befuhr. Trotz Gegenverkehr überholte dieser Pkw-Fahrer ein vor ihm fahrendes Fahrzeug, so dass ein in Gegenrichtung fahrender Pkw-Fahrer sein Fahrzeug stark abbremsen musste, um einen Zusammenstoß mit dem rechtswidrig überholenden Pkw zu verhindern. Zwei Motorrad-Fahrer, die die B 257 ebenfalls in Richtung Niederadenau befuhren, kamen durch das vorbeschriebene Fahrverhalten zu Fall und zogen sich Verletzungen zu, so dass sie letztlich zwecks ärztlicher Behandlung mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden mussten. Sowohl der rechtswidrig überholende Pkw, als auch der entgegenkommende Pkw-Fahrer, setzten ihre Fahrt fort und konnten vor Ort nicht mehr angetroffen werden.

In diesem Zusammenhang bittet die sachbearbeitende Polizeiinspektion Adenau insbesondere den Pkw-Fahrer, der in Richtung Niederadenau fuhr und sein Fahrzeug aufgrund des Überholers stark abbremsen musste, sich bei der Polizei in Adenau zu melden.

Zeugen, die ferner Angaben zum derzeit flüchtigen, unfallverursachenden Pkw machen können, werden gebeten sich unter der Tel.: 02691/925-0 bei der Polizei in Adenau zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell