Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Trunkenbold beschäftigt Meininger Polizei

Meiningen (ots)

In einer Meininger Kneipe in der Anton-Ulrich-Straße gerieten in der Nacht zu Sonntag zwei Männer im Alter von 45 und 30 Jahren aneinander. Im Rahmen einer Rangelei zog der 45-Jährige ein Messer und zeigte dieses provokant in die Richtung seines Kontrahenten. Als die alarmierten Beamten vor Ort eintrafen, verhielt sich der 45-Jährige äußerst aggressiv und bedrängte mehrfach die Polizisten. Diese sackte den Mann ein, um ihn zur Dienststelle zu bringen. Hierbei wehrte sich dieser jedoch heftig und beleidigte die Beamten mehrfach. In der Gewahrsamzelle schlug er seinen Kopf nunmehr absichtlich gegen die Gitterstäbe, sodass sich eine medizinische Behandlung erforderlich machte. Die Beamten begleiteten den Transport ins Klinikum und fertigten nachfolgend mehrere Anzeigen gegen den Rowdy.

