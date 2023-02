Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Bei Auffahrunfall verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag (21.02.2023) in der Schwieberdinger Straße sind zwei 27 und 47 Jahre alte Autofahrer verletzt worden. Der 27-Jährige fuhr mit seinem Opel Corsa gegen 05.40 Uhr die Schwieberdinger Straße aus Richtung Bundesstraße 10 kommend in Richtung Kreisverkehr entlang. Auf Höhe des Automobilmuseums schlief er ersten Ermittlungen zufolge mutmaßlich am Steuer ein und fuhr gegen den Fiat Bravo des vorausfahrenden 47-jährigen. Alarmierte Rettungskräfte versorgten die beiden Leichtverletzten vor Ort. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

