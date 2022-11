Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Schnittwunde zugefügt

Lahr (ots)

Ein Streit zwischen einem 30 und einem 35 jährigen Mann, in einer Wohnung in der Johann-Sebastian-Bach-Straße, endete am Samstagabend mit einer Schnittwunde am Oberarm des 30-Jährigen. Beim Eintreffen der Polizeistreife hatte der Verletzte die Wohnung bereits verlassen und wurde auf der Straße zunächst erstversorgt. Er musste zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Beide Kontrahenten schweigen bislang zu den Gründen der Auseinandersetzung. /ag

