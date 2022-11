Rüsselsheim (ots) - Zwei auf dem Gelände eines Autohauses in der Eisenstraße abgestellte Fahrzeuge der Marke Mercedes, gerieten in der Nacht zum Donnerstag (24.11.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter zerstörten jeweils Scheiben der Fahrzeuge, um in die Innenräume einzudringen. Im Anschluss öffneten die Unbekannten die Motorhauben, montierten alle Frontscheinwerfer sowie eine Frontstoßstange ab und ...

