POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Dieb im Schulgebäude

Darmstadt (ots)

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, hat ein Dieb offenbar in der Zeit zwischen Montag (31.10.) und Mittwoch (2.11.), sein Unwesen in einem Schulgebäude "Auf der Marienhöhe" getrieben und aus gleich mehreren Klassenzimmern vier hochwertige Mobiltelefone entwende. Der Wert der Beute beläuft sich ersten Erkenntnissen zufolge auf mehr als 3000 Euro. Das Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt in diesem Fall. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Ermittelnden für alle sachdienlichen Hinweise zu dem Täter oder dem Verbleib der Beute zu erreichen.

