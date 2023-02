POL-S: Pedelecfahrer nach medizinischem Notfall gestürzt

Stuttgart-Mitte (ots) - Ein unbekannter Täter hat in der Nacht zum Sonntag (19.02.2023) einem 21 Jahre alten Mann in einer Gaststätte am Wilhelmsplatz die Halskette geraubt. Der 21-Jährige befand sich gegen 03.00 Uhr in der Toilette der Gaststätte, als der Unbekannte auf den Mann zukam, ihn umarmte und mehrfach an der Kette zog. Die beiden Männer gingen daraufhin vor die Toilette, wo es zum Gerangel kam. Der Täter ...

