POL-S: Einbruch in Reisebüro - Zeugen gesucht

Stuttgart-Untertürkheim/ -Wangen (ots) - Unbekannte Täter sind am Wochenende (17. bis 19.02.2023) in eine Gaststätte an der Großglocknerstraße eingebrochen, bei zwei weiteren Gaststätten an der Arlbergstraße und am Wangener Marktplatz scheiterten sie. An der Großglocknerstraße hebelten unbekannte Täter in der Nacht auf Freitag zwischen 01.00 Uhr und 7.20 Uhr ein Fenster sowie das davor angebrachte Fenstergitter ...

