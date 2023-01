POL-SI: Hoher Sachschaden und eine verletzte Person nach Verkehrsunfall #polsiwi

Siegen (ots) - Der vermisste 82-Jährige aus Siegen ist am frühen Montagabend (02.01.2023) leblos aufgefunden worden. Einsatzkräfte fanden den Mann mit einer Drohne mit Wärmebildkamera in einem angrenzenden Waldstück in unmittelbarer Nähe der Wohnanschrift. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Todesursache übernommen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein Presse- und ...

