POL-SI: 82-Jähriger leblos aufgefunden - #polsiwi

Bad Berleburg-Dotzlar (ots) - Am frühen Freitagmorgen (27.12.2022) ist es gegen 03:25 Uhr an der Kulturhalle in Dotzlar im Rahmen der Veranstaltung "Bärentanz" zu einem Körperverletzungsdelikt gekommen. Ersten Erkenntnissen nach gab es eine Rangelei zwischen mehreren Personen. In Folge dessen stürzte ein 16-Jähriger und schlug mit dem Kopf auf einem Betonkübel ...

mehr