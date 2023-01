Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 17-Jähriger verunfallt mit seinem Leichtkraftrad #polsiwi

Bad Laasphe (ots)

Am Samstag (31.12.2022) ist es gegen 13:45 Uhr auf der Landstraße 718 zwischen Bad Laasphe und Sassenhausen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem sich ein 17-jähriger Kradfahrer verletzte.

Der junge Mann war von Bad Laasphe in Richtung Sassenhausen unterwegs, als er im Verlauf einer Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Krad verlor. Er geriet in Schieflage, rutschte über die gesamte Fahrbahn und kam in einer angrenzenden Böschung zu Fall. Der junge Mann verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Siegener Krankenhaus. An dem Leichtkraftrad entstand ersten Schätzungen nach ein Sachschaden von rund 1000 Euro.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache hat das Bad Berleburger Verkehrskommissariat aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell