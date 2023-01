Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Körperverletzungen, Sachbeschädigungen und Brände sind die Bilanz der Silvesternacht #polsiwi

Kreis Siegen- Wittgenstein (ots)

Die Polizei hatte in der Silvesternacht einiges zu tun. Knapp 100 Einsätze hatten die Beamtinnen und Beamten zu bearbeiten.

Gegen 00:15 Uhr ist ein Streit in der Straße Am Kornberg in Siegen eskaliert. Der Streit endete in einer Sachbeschädigung. Nachdem Anwohner der Straße beim Böllern zunächst in Streit gerieten, sich beleidigten und bedrohten, endete diese Auseinandersetzung in einer Sachbeschädigung. Ein 45-Jähriger trat die Wohnungstür einer 28-Jährigen ein. Kurze Zeit später kam es erneut zu einem Einsatz an der Örtlichkeit. Daraufhin wurde ein 37-Jähriger in Gewahrsam genommen. Die beiden Männer erwartet eine Strafanzeige.

Gegen 02:30 Uhr sind die Ordnungshüter zu einer gefährlichen Körperverletzung zu einer Diskothek in der Birlenbacher Hütte in Geisweid gerufen worden. Im Raucherbereich kam es zwischen vier Beteiligten zunächst zu einer Streitigkeit. Diese endete darin, dass ein 21-Jähiger geschlagen wurde. Die Auseinandersetzung verlagerte sich vor den Bereich der Diskothek. Im weiteren Verlauf kam es dann zu weiteren Schlägen und Tritten gegen den 21-Jährigen und seinen 19-jährigen Kumpel. Die Tatverdächtigen flüchteten zunächst von der Örtlichkeit. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten zwei Männer (28 und 29 Jahre), auf die die Personenbeschreibung zutraf, angetroffen werden. Die beiden Männer wurden in Gewahrsam genommen. Gegen den 28- und 29-Jährigen ermittelt nun die Kriminalpolizei wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Neben zahlreichen brennenden Mülltonnen ist es am frühen Neujahrsmorgen (01.01.2023) zwischen 02:15 Uhr und 04:30 Uhr zu einem Brand auf dem Außengelände einer Brauerei an der Krombacher Straße in Kreuztal gekommen. Zur Alarmierungszeit standen mehrere Paletten mit Getränkekisten in Vollbrand. Ersten Ermittlungen zur Folge ist es nicht auszuschließen, dass der Brand durch Feuerwerkskörper entstand. Ersten Schätzungen nach beläuft sich der Schaden auf einen fünfstelligen Eurobereich. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache hat das Kriminalkommissariat bereits übernommen.

