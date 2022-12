POL-SI: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl in Senioreneinrichtung #polsiwi

Siegen- Langenholdinghausen (ots) - Am Sonntag (25.12.2022) ist es gegen 18:45 Uhr zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Hofbachstraße in Langenholdinghausen gekommen. Eine aufmerksame Zeugin hörte verdächtige Geräusche aus dem Keller. Eine unbekannte männliche Person hatte sich gewaltsam Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus verschafft. Im Keller brach der ...

