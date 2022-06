POL-STD: Dieseldiebe in Fredenbeck zapften 300 Liter Sprit ab

Stade (ots) - In der vergangenen Nacht zwischen 03:30 h und 04:00 h ist ein bisher unbekannter Einbrecher in Jork in der Straße Osterjork in die Büroräume einer dort ansässigen ambulanten Pflegeeinrichtung eingedrungen. Im Gebäudeinneren gelang es dem Täter eine Bürotür aufzuhebeln und dieses anschließend zu durchsuchen. Mit einer Geldkassette als Beute konnte ...

